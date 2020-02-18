Команда президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности требовала не пускать на обсуждение, посвященное Украине, экс-главу государства Петра Порошенко. Об этом 17 февраля в эфире телеканала «Прямой» рассказал бывший замглавы Администрации президента Константин Елисеев

«Когда он (Порошенко — ред.) подошел к месту проведения этого мероприятия, к нему подошел взволнованный красный представитель, заместитель председателя Мюнхенской безопасности конференции и сказал: "Господин президент, к сожалению случилась уникальная такая ситуация, о которой мне неприятно вам говорить, это для Мюнхена впервые и я вынужден об этом вам доложить….". Ситуация была связана с тем, что команда президента Зеленского в ультимативной форме попросила или требовала, чтобы Порошенко не присутствовал на панели, посвященной Украине. Рядом стояли ряд политиков, известные евродепутаты, среди них известный в Украине Майкл Галлер. Все не могли даже сразу прокомментировать. Как это так, свободный форум, где все зарегистрированные участники имеют право посетить любую панель?» — рассказал Елисеев.

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«Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Эксперты объяснили мюнхенскую истерику Порошенко © REUTERS, Andreas Gebert | REUTERS, Andreas Gebert | Перейти в фотобанк

С 14 по 16 февраля в Германии прошла Мюнхенская конференция по безопасности, участие в которой приняли более 800 политиков.