«Когда он (Порошенко — ред.) подошел к месту проведения этого мероприятия, к нему подошел взволнованный красный представитель, заместитель председателя Мюнхенской безопасности конференции и сказал: "Господин президент, к сожалению случилась уникальная такая ситуация, о которой мне неприятно вам говорить, это для Мюнхена впервые и я вынужден об этом вам доложить….". Ситуация была связана с тем, что команда президента Зеленского в ультимативной форме попросила или требовала, чтобы Порошенко не присутствовал на панели, посвященной Украине. Рядом стояли ряд политиков, известные евродепутаты, среди них известный в Украине Майкл Галлер. Все не могли даже сразу прокомментировать. Как это так, свободный форум, где все зарегистрированные участники имеют право посетить любую панель?» — рассказал Елисеев.
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Он также отметил, что подобные рекомендации были даны лишь в отношении Порошенко, однако экс-президент решил не раздувать из этого скандал, чтобы не портить «имидж страны».
С 14 по 16 февраля в Германии прошла Мюнхенская конференция по безопасности, участие в которой приняли более 800 политиков.