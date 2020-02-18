Жители села Кострина Великоберезнянского района Закарпатской области устроили соревнования по катанию с горки на тазах, в которых могли принять участие все желающие. Об этом 17 февраля говорится в репортаже местного издания «Закарпаття онлайн»

Святослав Вышинский: На Закарпатье государство больше похоже на призрак © Facebook, Святослав Вишинський | Перейти в фотобанк

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Всего в соревнованиях приняли участие 20 человек. По их словам, победа в этом конкурсе не имела значение, поскольку главное было — получить самые радостные эмоции.

«Я очень счастлива, здесь хорошие эмоции и радость. Хотя вокруг снег, но он растает. Очень жарко от эмоций и от катания», — поделилась одна из победительниц соревнований.

Организаторы катания на тазах в свою очередь отметили, что такие состязания помогают популяризировать здоровый образ жизни и горнолыжный отдых.