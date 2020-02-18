Автор идеи катания на тазах Федор Шандор отметил, что ему хотелось сделать что-то закарпатское. Он добавил, что частично эту задумку ему подсказали устраиваемые в Исландии катания с горки на животах и плавание в заполненном снегом бассейне.
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Всего в соревнованиях приняли участие 20 человек. По их словам, победа в этом конкурсе не имела значение, поскольку главное было — получить самые радостные эмоции.
«Я очень счастлива, здесь хорошие эмоции и радость. Хотя вокруг снег, но он растает. Очень жарко от эмоций и от катания», — поделилась одна из победительниц соревнований.
Организаторы катания на тазах в свою очередь отметили, что такие состязания помогают популяризировать здоровый образ жизни и горнолыжный отдых.