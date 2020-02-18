В одном из торговых центров Киева задержали необычного хулигана – мужчина бегал по парфюмерному магазину и пытался разбить как можно больше флаконов с духами. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственные источники

Справил нужду на газон — стал звездой YouTube: на малой родине Зеленского креативно борются с хулиганами © "Первый Криворожский" произошел в ТЦ «Гулливер» 16 февраля. Молодой человек бегал по магазину и пытался сбросить с полок флаконы с парфюмами. Хулигану удалось разбить французские нишевые духи за 8 тысяч гривен (20,7 тыс. рублей). Бросив флакон на пол, мужчина достал телефон и стал снимать поднявшийся переполох.

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Охранники задержали молодого человека и передали в руки полиции. Хулигану 22 года. Правоохранители подозревают, что погром в магазине он устроил, проиграв друзьям спор.

Шалость грозит обернуться для юноши штрафом в 8500 гривен либо ограничением свободы на срок до 5 лет.