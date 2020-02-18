«Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше», — сказал Пристайко.
По его словам белорусский президент Александр Лукашенко якобы несколько раз дал ему понять, что белорусские военные будут воевать.
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