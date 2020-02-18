Если белорусы захотят оставаться независимыми, их ожидает война с Россией. Об этом на днях заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Respekt

Кризис Россия-Белоруссия: с чего началось и что будет дальше? Мнения экспертов © AP, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File | AP, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File | Перейти в фотобанк сказал Пристайко.

По его словам белорусский президент Александр Лукашенко якобы несколько раз дал ему понять, что белорусские военные будут воевать.

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