Полицейские вернули певице Maruv часть вещей, украденных иностранцем из ее машины. Об этом сообщили 17 февраля на сайте Нацполиции Киева

Украли новогодние подарки: Maruv третий раз за год стала жертвой воров на Украине © maruvofficial / instagram в материале силовиков.

В прошлом месяце певицу ограбили в центре украинской столицы, из автомобиля артистки украли сумку с документами и подарками.

В конце января правоохранители арестовали иностранца, подозреваемого в ограблении Maruv. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере $25 тысяч. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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