«Следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, остальное имущество вернут владелице после проведения экспертиз», — говорится в материале силовиков.
В прошлом месяце певицу ограбили в центре украинской столицы, из автомобиля артистки украли сумку с документами и подарками.
В конце января правоохранители арестовали иностранца, подозреваемого в ограблении Maruv. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере $25 тысяч. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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