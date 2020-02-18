В ФРГ разгорелся скандал вокруг публикации, потом удаления и последующего восстановления на сайте ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности разработанного экспертами плана по урегулированию конфликта в Донбассе.
«А почему разгорелся весь этот сыр-бор вокруг плана? Да потому, что разносчиком этого был пятый президент Украины (Порошенко — ред.) и его сторонники», — отметил политолог Алексей Якубин.
По его мнению, претензии Порошенко к разработке европейских и украинских экспертов неуместны, так как сам пятый глава украинского государства в вопросе Донбасса «после Минска ничего дельного не предложил».
«В данном случае те, кто критикует этот план, должны вспомнить поговорку о том, что «неча на зеркало пенять, коли рожа кривая». Ведь не авторы этого документа («плана 12 шагов» — ред.) виноваты в той ситуации, в которой оказалась Украина», — сказал политический эксперт Константин Бондаренко.
При этом он отметил, что сам по себе скандал не более чем «буря в стакане воды», так как авторы плана не наделены никакими полномочиями, не являются официальными лицами, и сам документ не носит официальный характер.