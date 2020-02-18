15 февраля Зеленский выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что конфликт в Донбассе закончится не раньше, чем в состав Украины вернутся Крым и Донбасс.
«Да никак не повлияет (заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине. — Ред.). Отношения с Россией будут и дальше развиваться. Не это его выступление будет определять характер этих отношений, а реальные шаги, которые он сможет или не сможет сделать в плане воплощения минских договоренностей», — подчеркнул Бондаренко.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма для России закрыт окончательно.