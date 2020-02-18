Взаимодействие с Москвой будет зависеть от того, какие реальные шаги будет предпринимать президент Украины Владимир Зеленский, а не от его публичных заявлений, сказал политолог Константин Бондаренко в комментарии изданию Украина.ру 17 февраля

«Слуга мира». Мюнхенские посиделки Зеленского © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк «Да никак не повлияет (заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине. — Ред.). Отношения с Россией будут и дальше развиваться. Не это его выступление будет определять характер этих отношений, а реальные шаги, которые он сможет или не сможет сделать в плане воплощения минских договоренностей», — подчеркнул Бондаренко. Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма для России закрыт окончательно.