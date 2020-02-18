Споры вокруг вопросов языка, истории и культуры искусственно инициируются украинской властью с целью отвлечь внимание граждан от насущных проблем и от размышлений о причинах своего бедственного положения. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру журналист и общественный деятель Сергей Форест

По его словам, при президенте Владимире Зеленском продолжается политика декоммунизации. Против этого возражают отдельные люди и организации, например, организации ветеранов. Так, в Житомире ветераны добились судебного решения о восстановлении ряда советских памятных знаков, однако городские власти не выполняют решение суда. При этом массового сопротивления политике декоммунизации нет, «люди в массе воспринимают это апатично».

«Когда в холодильнике и в животе пусто, люди думают о том, как выживать, а не о каких-то политических моментах. Люди стали апатичны ко всему. При каждом новом президенте на Украине экономическая ситуация не улучшается, скажем так. А власть, вместо того чтобы улучшать жизнь каждого простого украинца, придумывает способы отвлечь внимание людей от экономических проблем», — сказал Форест. Рябцев рассказал, как декоммунизация привела к коллапсу коммунальной инфраструктуры на Украине © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Он добавил: «Отсюда и снос советских памятников, и борьба вокруг вопросов истории, языка… Для того чтобы люди думали о чем угодно, только не о настоящих причинах своего бедственного положения. Для этого применяются социальные технологии, манипуляции».

Есть, по мнению Фореста, и другая причина. Проводя кампанию сноса советских памятников и переименований, «власть проверяет: если тут удастся людей сломать, в вопросе истории, то удастся сломать и в других вопросах, в вопросах социальной защиты».

«Это такая проверка на прочность, если в одном они победят, значит, и второе сломают, — сказал общественный деятель. — И ломают. Люди не организованы, сейчас каждый выживает как может».

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