Украине нужно $100 млрд за 50 лет, чтобы совершить технологический рывок и догнать Белоруссию, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире украинского ТВ 17 февраля

«Я никогда не скрывал, что я дебил». Глава Минэкономики ответил Коломойскому © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

«У соседей: Словакия — 35%, Белоруссия — 38%, Молдавия — 42%. Украина — 62%. Чтобы нам догнать Белоруссию или Словакию, нам нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет», — сказал Милованов.

Он отметил, что Украине нужны «огромные инвестиции» из-за того, что на протяжении всех лет независимости деньги только выводились из страны.

Отметим, ровно год назад, 17 февраля 2019 года, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что стране понадобится 50 лет для того, чтобы обогнать Польшу, «такую, как она есть сегодня».