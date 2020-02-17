По словам сестры, София Ротару очень тяжело переживала смерть мужа, с которым прожила 34 года. Певица замкнулась в себе, перестала выступать на концертах и собиралась уйти со сцены. Однако ее сын Руслан не дал этого сделать.
«Сын заставил ее работать. Не сидеть дома, плакать и страдать, а начинать что-то делать. Писать новую песню, куда-то поехать выступить. И вот она постепенно вошла в этот курс», — рассказала Аурика.
После этого София Ротару выпустила песенный альбом «Единственному», посвященный покойному, и стала снова выступать на сцене — к вящей радости своих родственников и прочих ценителей ее таланта.