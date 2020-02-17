Дата выхода очередного сезона «Сватов» пока не определена. В Белоруссии полным ходом продолжаются съемки, героям сериала на этот раз предстоит очутиться в 19 веке.
На фото Кравченко вместе с другим исполнителем одной из главных ролей Федором Добронравовым стоят в окружении ярко наряженных музыкантов.
«Сериал века!», «Ждем с нетерпением!», «А [персонаж Людмилы Артемьевой] Ольга Николаевна где?», «Там хоть кто-то остался из стареньких или все новички?» — написали в комментариях.
Ранее стало известно, что украинская актриса Анна Кошмал покинула съемочную площадку «Сватов» и вернулась на родину.