Актриса Татьяна Кравченко опубликовала 16 февраля в своем Instagram новый снимок со съемочной площадки седьмого сезона популярного сериала «Сваты». Среди восторженных комментаторов фото нашлись и те, у кого оно вызвало ряд вопросов

Звезда «Сватов» покинула съемки ради Украины © svati.tv

На фото Кравченко вместе с другим исполнителем одной из главных ролей Федором Добронравовым стоят в окружении ярко наряженных музыкантов.

«Сериал века!», «Ждем с нетерпением!», «А [персонаж Людмилы Артемьевой] Ольга Николаевна где?», «Там хоть кто-то остался из стареньких или все новички?» — написали в комментариях.

Ранее стало известно, что украинская актриса Анна Кошмал покинула съемочную площадку «Сватов» и вернулась на родину.