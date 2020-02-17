По информации издания, из органов «вычистили» четверых следователей прокуратуры, которые входили в состав подразделения по расследованию крушения, а также двух прокуроров, представлявших Киев в Совместной следственной группе (ССГ).
«Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — сказано в публикации.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отстранение прокуроров не повлияет на дальнейшее расследование, однако тут же признал, что проблема есть.
«Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей», — отметил дипломат.
Между тем, уволенный прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам потребуется много времени, чтобы ознакомиться с расследованием.
«Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет», — сказал он.
Отметим, в всего рамках антикоррупционной реформы президента Владимира Зеленского лишились погон 700 прокуроров.