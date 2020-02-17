Все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы малайзийского «Боинга», следовавшего рейсом MH17, были уволены в рамках проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским антикоррупционной реформы, сообщает РИА Новости со ссылкой на голландскую газету NRC Next

По информации издания, из органов «вычистили» четверых следователей прокуратуры, которые входили в состав подразделения по расследованию крушения, а также двух прокуроров, представлявших Киев в Совместной следственной группе (ССГ).

«Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — сказано в публикации.

Власти Нидерландов устали от лжи Украины и готовы расследовать её роль в катастрофе MH17 © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко заявил, что отстранение прокуроров не повлияет на дальнейшее расследование, однако тут же признал, что проблема есть.

«Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей», — отметил дипломат.

Между тем, уволенный прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам потребуется много времени, чтобы ознакомиться с расследованием.

«Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет», — сказал он.

Отметим, в всего рамках антикоррупционной реформы президента Владимира Зеленского лишились погон 700 прокуроров.