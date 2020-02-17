Активисты организации «Свитанок» потребовали от Службы безопасности Украины (СБУ) не допустить приезда в страну с гастролями российского актера Михаила Полицеймако, который ранее выступал в Крыму. Подробности 17 февраля приводит интернет-издание Kharkiv Today

Кроме СБУ, аналогичное требование националисты направили также в Государственную пограничную службу. Дважды в одну и ту же реку. Названа причина жесткого запрета на въезд в Украину российским актерам © РИА Новости, Владимир Корнев | Перейти в фотобанк

Поводом к возмущению радикалов стали анонсированные спектакли с участием Полицеймако в ряде украинских городов, в том числе Киева, Харькова и Одессы.

Как утверждает лидер «Свитанка» Вадим Поздняков, российский актер в 2015 и 2017 годах выступал в Крыму, который Украина продолжает считать своей территорией, несмотря на волю подавляющего числа жителей полуострова, проголосовавших в 2014 году за присоединение к РФ.

В Харькове комедию «Последний этаж» с Полицеймако и Анной Ардовой в главных ролях планируют представить зрителям 3 марта, большая часть билетов на спектакль уже продана.

По мнению Поздякова, желание артистов из России въехать на Украину являются попытками открыть «окна Овертона», но у них ничего не получится, убежден активист.

За последние месяцы Госпогранслужба Украины не пустила в страну нескольких российских актеров, в т.ч. Марата Башарова и Елену Корикову.