«Награда движения "Ала-Тоо айымдары" на самом деле является выражением воли всего народа Кыргызстана», — заявила руководитель движения Жипаргуль Баргибаева.
Представители организации также отметили усилия официального Ташкента в вопросах межнационального мира и соблюдению прав нацменьшинств в стране.
«В Кыргызстане с большой благодарностью восприняли полное обновление за рекордные сроки села Манас в Джизакской области, где компактно проживают этнические кыргызы", — добавила Баргибаева.
Церемония награждения прошла в посольстве Узбекистана в Бишкеке. От имени Мирзиёева на ней присутствовал первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов.