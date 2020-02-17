Названа причина массового бегства студентов из Казахстана в Узбекистан
Названа причина массового бегства студентов из Казахстана в Узбекистан
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«Награда движения "Ала-Тоо айымдары" на самом деле является выражением воли всего народа Кыргызстана», — заявила руководитель движения Жипаргуль Баргибаева.

Представители организации также отметили усилия официального Ташкента в вопросах межнационального мира и соблюдению прав нацменьшинств в стране.

«В Кыргызстане с большой благодарностью восприняли полное обновление за рекордные сроки села Манас в Джизакской области, где компактно проживают этнические кыргызы", — добавила Баргибаева.

Церемония награждения прошла в посольстве Узбекистана в Бишкеке. От имени Мирзиёева на ней присутствовал первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов.