Усилия по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы, а также активизация киргизско-узбекских взаимоотношений стали решающими факторами по выбору президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Человеком года 2019» в Киргизии по версии местного экологического движения «Ала-Тоо айымдары». Об этом 17 февраля сообщает Sputnik Узбекистан

Названа причина массового бегства студентов из Казахстана в Узбекистан © РИА Новости, Селезнёв | Перейти в фотобанк заявила руководитель движения Жипаргуль Баргибаева. Представители организации также отметили усилия официального Ташкента в вопросах межнационального мира и соблюдению прав нацменьшинств в стране. «В Кыргызстане с большой благодарностью восприняли полное обновление за рекордные сроки села Манас в Джизакской области, где компактно проживают этнические кыргызы", — добавила Баргибаева. Церемония награждения прошла в посольстве Узбекистана в Бишкеке. От имени Мирзиёева на ней присутствовал первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов.