В ФРГ разгорелся скандал вокруг публикации, потом удаления и последующего восстановления на сайте ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности разработанного экспертами плана по урегулированию конфликта в Донбассе. В США и на Украине его назвали «пророссийским».
«Ну, это не пророссийский план, а скорее проевропейский. Он показывает реальные настроения европейских политиков по отношению к Украине и к украинскому вопросу, войне в Донбассе», — отметил Бондаренко.
Он подчеркнул, что скептически относится к этому документу,
«Я не вижу в нем ни интересов России, ни интересов Украины. Ни Россия, ни Украина не готовы выполнять такой план», — сказал эксперт.
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», был размещен на сайте Мюнхенской конференции 14 февраля.
Спустя несколько часов после жесткой критики со стороны экспертов влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council документ был удален с портала. Однако уже на следующий день он опять появился на указанном интернет-ресурсе.
В плане предлагается возобновить сотрудничество Запада с РФ без требований по возвращению Крыма и сдачи республик Донбасса Украине.
Среди прочего в нем предлагается постепенно снимать санкции с России, осуществлять сближение Евросоюза с РФ.
Кроме того, на Украине должен быть запущен общенациональный диалог для определения новой идентичности страны, в которой будут учтены взгляды прилегающих стран, в том числе и России.