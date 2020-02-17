Опубликованный на сайте Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов» по урегулированию конфликта на Украине выгоден только Европе, поэтому ни Киев, ни Москва не будут ему следовать, сказал политолог Константин Бондаренко в комментарии Украина.ру 17 февраля

В ФРГ разгорелся скандал вокруг публикации, потом удаления и последующего восстановления на сайте ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности разработанного экспертами плана по урегулированию конфликта в Донбассе. В США и на Украине его назвали «пророссийским».

«Ну, это не пророссийский план, а скорее проевропейский. Он показывает реальные настроения европейских политиков по отношению к Украине и к украинскому вопросу, войне в Донбассе», — отметил Бондаренко.

Он подчеркнул, что скептически относится к этому документу,

«Я не вижу в нем ни интересов России, ни интересов Украины. Ни Россия, ни Украина не готовы выполнять такой план», — сказал эксперт.

«Зеленский игнорирует реальность». Эксперты о мюнхенской речи президента Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Спустя несколько часов после жесткой критики со стороны экспертов влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council документ был удален с портала. Однако уже на следующий день он опять появился на указанном интернет-ресурсе.

В плане предлагается возобновить сотрудничество Запада с РФ без требований по возвращению Крыма и сдачи республик Донбасса Украине.

Среди прочего в нем предлагается постепенно снимать санкции с России, осуществлять сближение Евросоюза с РФ.

Кроме того, на Украине должен быть запущен общенациональный диалог для определения новой идентичности страны, в которой будут учтены взгляды прилегающих стран, в том числе и России.