Жители Одессы растащили бесплатные картины в рамках благотворительной акции «Кому это нужно» еще до начала мероприятия. Об этом 16 февраля сообщила «Думская»

Декоммунизация по-украински: под Одессой переименовали памятник Марксу, чтобы не сносить © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Однако жадные к картинам одесситы, которых собралось около 150 человек, ждать не собирались… В позорное зрелище превратилась сегодняшняя акция от одесских художников, которые бесплатно раздали свои картины у Воронцовской колоннады. Полотна и холсты закончились еще до начала мероприятия», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, люди ругались и толкались. Давка продолжалась около пяти минут, и в заявленное время о начале мероприятия картин уже не осталось.

Один из инициаторов акции, художник Кирилл Бондаренко, признал, что не ожидал такого резонанса и пообещал в следующем году привлечь к акции большее количество художников и картин.