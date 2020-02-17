Арт-проект «Кому это нужно» проводят уже второй год. Художники бесплатно раздают свои работы. Акция была заявлена на 14:00 (15:00 мск) и должна была пройти при участии СМИ.
«Однако жадные к картинам одесситы, которых собралось около 150 человек, ждать не собирались… В позорное зрелище превратилась сегодняшняя акция от одесских художников, которые бесплатно раздали свои картины у Воронцовской колоннады. Полотна и холсты закончились еще до начала мероприятия», — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, люди ругались и толкались. Давка продолжалась около пяти минут, и в заявленное время о начале мероприятия картин уже не осталось.
Один из инициаторов акции, художник Кирилл Бондаренко, признал, что не ожидал такого резонанса и пообещал в следующем году привлечь к акции большее количество художников и картин.