Жители поселка городского типа Шкло Яворовского района Львовской области вышли на акцию протеста после того, как районный совет заявил, что местный санаторий не соответствует критериям, необходимым для карантина. Об этом 15 февраля сообщается в Facebook райсовета

«Яворовский районный совет считает, что санаторий не может принимать такую категорию людей, поскольку вокруг санатория проживает большое количество людей. Для безопасности жителей района пребывание эвакуированных недопустимо. Эта позиция озвучена руководству Львовской области», — говорится в заявлении райсовета.

Глава районной госадминистрации Андрей Шумский обратился к митингующим с просьбой перестать паниковать, поскольку информация о размещении эвакуированных не является действительной. Также он заверил, что позиция областного и районного советов — не допустить поселения людей на карантин в Шкло.