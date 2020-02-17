Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции из Винницкой области Украины. Об этом 17 февраля сообщает Sputnik Казахстан

Армения отказалась от украинского мяса из-за вирусной болезни © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Также вводятся временные ограничения на транзит через Винницкую область Украины живой птицы, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, а также инкубационного яйца, пуха и пера, не прошедших тепловую обработку (не менее 70°С), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц», — сообщает Минсельхоз.

В Винницкой области Украины зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В январе в одном хозяйстве пало почти пять тысяч домашних птиц.

Евросоюз временно приостановил ввоз мяса птицы из Украины, вся имеющаяся в очаге заражения птица была сожжена. Россия, Белоруссия и Молдавия также ввели временные ограничения в связи со вспышкой гриппа птиц.

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