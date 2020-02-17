«У нас есть несколько секторов экономики, которые являются успешными. Я хочу обратить внимание на IT и агро… Эти сферы для нас являются успешными, поскольку интегрируются в глобальные рынки и привлекают инвестиции", — сказал он.
Милованов также отметил, что агросектор — это единственная отрасль, где уровень инвестиций, уровень обновлений и современность средств производства соответствует уровню соседей. По его словам, только сельское хозяйство Украины имеет достаточно инвестиций, но нужно еще больше, чтобы достичь уровня Польши.
Он добавил, что Украине необходимо привлечь около 50 миллиардов долларов инвестиций, чтобы в течение пяти следующих лет попытаться догнать своих соседей.