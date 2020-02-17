Министр экономики Тимофей Милованов считает, что Украина не отстает от других стран только в сферах сельского хозяйства и IT. Об этом 17 февраля он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«У нас есть несколько секторов экономики, которые являются успешными. Я хочу обратить внимание на IT и агро… Эти сферы для нас являются успешными, поскольку интегрируются в глобальные рынки и привлекают инвестиции", — сказал он.

«Содержательный диалог». Зеленский отчитался перед главой МВФ об успехах экономики Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Он добавил, что Украине необходимо привлечь около 50 миллиардов долларов инвестиций, чтобы в течение пяти следующих лет попытаться догнать своих соседей.