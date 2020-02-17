Новый саммит «нормандской четверки» может состояться после выполнения решений декабрьской встречи. Об этом 17 февраля заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости

Песков рассказал о планах Москвы до саммита «нормандской четверки» в Берлине © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк сказал Лавров.

В частности, нет прогресса в вопросе разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию, включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины на постоянной основе.

«Когда мы слышим заявления наших коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита — это их пожелания, идея, которую они высказывают вслух, но не более того», — отметил Лавров.

Первый за три года саммит стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

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