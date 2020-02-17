«Основания (для проведения нового нормандского саммита) могут появиться только в одном случае — если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — сказал Лавров.
В частности, нет прогресса в вопросе разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию, включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины на постоянной основе.
«Когда мы слышим заявления наших коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита — это их пожелания, идея, которую они высказывают вслух, но не более того», — отметил Лавров.
Первый за три года саммит стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
Больше новостей о читайте в Telegram-канале Украина.ру.