Опасный китайский мохнаторукий краб ускоренными темпами плодится в Латвии, сообщает Sputnik Латвия 17 февраля

Китайский мохнаторукий краб входит в сотню самых опасных инвазивных (распространяющихся в результате деятельности человека) видов планеты.

«Он активно роет норы и нарушает береговую линию, а также поедает рыбу из рыбацких сетей. Кроме того, крабы могут переносить рачью чуму и опасного паразита человека — легочного сосальщика», — пишет агентство.

Между тем в Китае эти крабы считаются деликатесом. В Европе они появились в 1912 году, в Германии. Теперь это единственный пресноводный вид немецких крабов, который нанес ФРГ ущерба на 80 млн евро, повреждая дамбы и набережные.

В Балтику он, предположительно, попал из Северного моря и впадающих в него рек.