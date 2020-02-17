Комментируя произошедшую в Румынии 14 февраля серию слабых подземных толчков магнитудой от 2 до 2,7 баллов, ученый отметил, что в ближайшие несколько лет не стоит ждать серьёзных землетрясений в этом регионе.
Однако специалист полагает, что в 2040 году случится мощное землетрясение в Румынии, от которого пострадают также Украина и Молдавия и другие страны, случится в 2040 году. Последние исследования показываю неизбежность такого события, сказал он.
По его словам, статистика показывает, что каждые 36-37 лет происходит мощное землетрясение в Карпатах, в сейсмической зоне Вранча.
«Последнее мощное землетрясение было в 1977 году. Тогда в Бухаресте погибло 77 человек», — подчеркнул сейсмолог.