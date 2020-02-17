Мощное землетрясение в Румынии, которое заденет также Молдавию и Украину, произойдет в 2040 году, сказал почетный директор румынского Института физики и Земли Георге Мэрмуряну в комментарии Sputnik Moldova 17 февраля

В Румынии произошло землетрясение: подземные толчки ощутили даже на Украине © commons.wikimedia.org, Yamaguchi先生

Однако специалист полагает, что в 2040 году случится мощное землетрясение в Румынии, от которого пострадают также Украина и Молдавия и другие страны, случится в 2040 году. Последние исследования показываю неизбежность такого события, сказал он.

По его словам, статистика показывает, что каждые 36-37 лет происходит мощное землетрясение в Карпатах, в сейсмической зоне Вранча.

«Последнее мощное землетрясение было в 1977 году. Тогда в Бухаресте погибло 77 человек», — подчеркнул сейсмолог.