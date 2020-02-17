Один из немецких телеканалов подписал договор на показ многосерийного фильма «Сваты». Об этом 16 февраля сообщает donday.ru

Валюха из «Сватов» стала народной целительницей © instagram представлен на телерынке в Будапеште. Иностранные каналы провели переговоры с создателями и заключили соглашение о демонстрации «Сватов» на германском телевидении.

Пока не известно, кто именно включит в свою эфирную сетку семейный сериал, однако его точно переведут на другой язык.

Съемки седьмого сезона «Сватов» идут в Минске, они продлятся до марта. Премьера назначена на 2021 год. Герои фильма попадут в 19-й век и примерят на себя образы помещиков.

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