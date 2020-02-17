Члена жюри национального отбора на «Евровидение-2020», украинскую певицу Тину Кароль обвинили в подсуживании конкурсанту, который ранее был ее подопечным на конкурсе «Голос страны» и поменял фамилию, чтобы не возвращать долги. Об этом 17 февраля сообщает Politeka.net

«Это бред». Данилко защитил русскоязычных конкурсантов «Евровидения» © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк издание, в субботу, 15 февраля, во втором полуфинале выступали сразу трое артистов, которые были подопечными Тины Кароль на шоу «Голос».

«Она до начала конкурса утверждала, что будет оценивать их, как и всех остальных. Но на деле вышло совершенно по-другому… Пытаясь оправдаться, Тина Кароль заявила, что не подсуживала своим бывшим подопечным. Высокие оценки она поставила, поскольку эти артисты якобы выступили лучше, чем остальные», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что одним из ее подопечных является участник David Axelrod, который впервые под таким именем выступил на шоу «Голос страны» в прошлом году. Тогда артист Владимир Ткаченко рассказал, что взял фамилию деда. Позже выяснилось, что Ткаченко изменил фамилию на Аксельрод в паспорте и других своих официальных документах.

За день до второго полуфинала нацотбора бывшая пиар-директор певца Анжелика Буркина назвала артиста лжецом и аферистом. В своем Facebook она написала, что в раскрутку Ткаченко было вложено более 10 тысяч долларов. При этом данные деньги были взяты в долг, а артист после шоу сменил имя и отказался выплатить долги.