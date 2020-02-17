По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, поступило несколько сообщений о проведении массовых акций. Поэтому со вчерашнего дня в центральной части города несут службу около 1 тыс. правоохранителей: полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
«Наряды патрулируют для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов», — заявил Крищенко.
Также глава столичной полиции призвал не брать с собой в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.