Соцсети уже вторые сутки активно обсуждают странный видеоролик, заснятый на Big Love Show 2020, главной героиней которого стала заслуженная артистка Украины Светлана Лобода. Трансляцию с мероприятия вел пользователь TikTok gavrilovna.k

Светлана Лобода показала поклонникам натруженные ноги и была гневно послана глубоко в шахту © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Пользователи приложения, где был обнародован ролик, предположили, что певица вышла на сцену в изрядном подпитии, а некоторые и вовсе заподозрили звезду в употреблении наркотиков. Впрочем, были и те, кто решил, что Лобода просто слишком увлеклась исполнением композиции «Новый Рим», потому и позабыла обо всем на свете.

«Девушка, я думал, вас током бьет, а вы, оказывается, танцуете», «Санитаров сюда!», «Мать, да ты пьяна, иди домой!», «Кошмар. Что за конвульсии у нас на эстраде? То ползают, то скачут, то шпагатами соревнуются, а зритель почему за припадки деньги платит?», «У нее уже совсем кукушка поехала, ладно если бы это было грациозно», — написали в комментариях.

Некоторые же комментаторы вспомнили выступление российского певца Дмитрия Билана в Самаре, после которого он признался в употреблении спиртного.

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Лобода также не стала молчать и сделала признание. Она опубликовать архивное видео с кастинга в группу «ВИА Гра», на котором танцует с другими претендентками на место в музыкальном коллективе, и подписала: «А "Пьяные танцы" начались еще 16 лет назад».

Лобода была участницей группы «ВИА Гра» в 2004 году. Она гастролировала с коллективом, а в конце года покинула его и записала первый сингл.