В сети распространяются слухи о том, что британский музыкант Элтон Джон отменил прощальный тур из-за заболевания коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае

«Только без паники!» Коронавирус остановил строительство объездной дороги в Житомире © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь. Я должен идти, извините», — сказал британский певец и заплакал.

Его госпитализировали, чтобы провести обследование. Позже певец в своем Twitter написал, что ему диагностировали пневмонию.

Фанаты сразу решили, что у него коронавирус. Однако, вероятность этого чрезвычайно мала: состояние Элтона Джона не слишком тяжелое — болезнь он переносит на ногах, такое течение пневмонии более характерно для бактериальной инфекции Mycoplasma pneumoniae.

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