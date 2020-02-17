На концерте в рамках прощального тура в Окленде (Новая Зеландия) он внезапно прервал свое выступление.
«Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь. Я должен идти, извините», — сказал британский певец и заплакал.
Его госпитализировали, чтобы провести обследование. Позже певец в своем Twitter написал, что ему диагностировали пневмонию.
Фанаты сразу решили, что у него коронавирус. Однако, вероятность этого чрезвычайно мала: состояние Элтона Джона не слишком тяжелое — болезнь он переносит на ногах, такое течение пневмонии более характерно для бактериальной инфекции Mycoplasma pneumoniae.
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