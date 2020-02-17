В Министерстве образования и науки Казахстана полагают, что данная мера поможет значительно упростить процедуру получения баллов, которые уже давно выставляются в электронном журнале.
«В казахстанских вузах история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов уже давно ведется в информационной системе в транскрипте. Транскрипт, отражающий успеваемость, выдается по запросу студента за любой период его обучения», — говорится в материале ведомства.
Вся система образования Казахстана постепенно переходит на цифровой формат, который должен минимизировать бюрократию в учебных заведениях.
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