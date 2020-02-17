В высших учебных заведениях Казахстана отменят бумажные зачетные книжки. Об этом 16 февраля сообщает Sputnik

Зачет – 300, экзамен – 500: Издание «Украина-Центр» узнало расценки в вузах Кропивницкого © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«В казахстанских вузах история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов уже давно ведется в информационной системе в транскрипте. Транскрипт, отражающий успеваемость, выдается по запросу студента за любой период его обучения», — говорится в материале ведомства.

Вся система образования Казахстана постепенно переходит на цифровой формат, который должен минимизировать бюрократию в учебных заведениях.

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