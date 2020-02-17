По словам дочери президента Узбекистана, пришло время дать женщинам возможность расправить плечи и продемонстрировать свои способности и качества без страха и ограничений.
«Международные стандарты постепенно влияют на социальную жизнь в стране, усиливается гендерная политика, улучшается повседневная жизнь женщин. Тем не менее, есть определенные культурные восприятия, которые ограничивают роль женщин в рамках матерей, жен, дочерей, невесток. Эти рамки не соответствуют нашим высоким целям», — заявила она.
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По мнению Мирзиёевой, нынешняя цель — создать благоприятную среду для женщин, чтобы их способности и таланты проявляли себя во всей красе и они могли расти как личности. Она убеждена, что узбекские женщины способны сделать вклад в мировой прогресс, и задача страны — создать благоприятную почву для этого.
Согласно исследованию Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон: десятилетие реформ» за 2019 год, Узбекистан занял девятое место среди стран СНГ по равноправию мужчин и женщин.