Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана Саида Мирзиёева выступила на Глобальном женском форуме в Дубае (Global Women's Forum Dubai), передает «Газета.уз» 16 февраля

Названа причина массового бегства студентов из Казахстана в Узбекистан © РИА Новости, Селезнёв | Перейти в фотобанк

«Международные стандарты постепенно влияют на социальную жизнь в стране, усиливается гендерная политика, улучшается повседневная жизнь женщин. Тем не менее, есть определенные культурные восприятия, которые ограничивают роль женщин в рамках матерей, жен, дочерей, невесток. Эти рамки не соответствуют нашим высоким целям», — заявила она.

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По мнению Мирзиёевой, нынешняя цель — создать благоприятную среду для женщин, чтобы их способности и таланты проявляли себя во всей красе и они могли расти как личности. Она убеждена, что узбекские женщины способны сделать вклад в мировой прогресс, и задача страны — создать благоприятную почву для этого.

Согласно исследованию Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон: десятилетие реформ» за 2019 год, Узбекистан занял девятое место среди стран СНГ по равноправию мужчин и женщин.