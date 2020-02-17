Сотрудники ФСБ РФ возбудили уголовное дело в отношении жителя Крыма, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ 17 февраля

«Смелый заяц». В Крыму отреагировали на планы «Меджлиса»* совершить поход на полуостров © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"», — говорится в пресс-релизе.

По данным УФСБ, впоследствии мужчина вернулся в Крым, однако, имея возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, продолжив тем самым преступную деятельность по участию в батальоне.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Подозреваемый задержан и заключен под стражу по решению суда.

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«Добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» был создан в начале 2017 года по инициативе лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа»*. Формирование возглавил один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ислямов. По его словам, главная задача батальона заключается в том, чтобы воевать за возвращение Крыма в состав Украины.

Сам Ислямов в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова. В РФ против него возбуждено уголовное дело — он объявлен в федеральный розыск.

* Деятельность организации запрещена в РФ