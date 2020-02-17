Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил на полях Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, передает РБК

Сроки сдвинут: Рудяков предположил, когда пройдет очередная встреча в «нормандском формате» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Грушко напомнил договоренность о том, что новая встреча в «нормандском формате» должна будет подвести итог обсуждавшемуся на предыдущем саммите. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными и внедрения в украинское законодательство «формулы Штайнмайера».

По его словам, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей.

«Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — отметил он.

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Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников сообщил, что предложения по изменениям в договоренности, которые могут коснуться, в частности, вопроса контроля над границей, будут подготовлены к следующей встрече в «нормандском формате».

После этих высказываний президент РФ Владимира Путин в ходе телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским задал тому вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские соглашения. Так, еще во время прошлого нормандского саммита российский лидер, в отличие от Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, допускающих изменения в Минских договоренностях, отмечал, что для разрешения конфликта эти соглашения необходимо неукоснительно соблюдать.