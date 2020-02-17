По итогам предыдущей встречи «нормандской четверки», которая прошла в Париже в декабре 2019 года, стороны подчеркнули, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате». Однако позже Киев заявил о необходимости внести в них изменения.
Грушко напомнил договоренность о том, что новая встреча в «нормандском формате» должна будет подвести итог обсуждавшемуся на предыдущем саммите. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными и внедрения в украинское законодательство «формулы Штайнмайера».
По его словам, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей.
«Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — отметил он.
Больше новостей о «нормандском формате» читайте в Telegram-канале Украина.ру
В качестве одного из главных препятствий на пути реализации Минских соглашений замглавы российского МИД назвал «отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском».
Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников сообщил, что предложения по изменениям в договоренности, которые могут коснуться, в частности, вопроса контроля над границей, будут подготовлены к следующей встрече в «нормандском формате».
После этих высказываний президент РФ Владимира Путин в ходе телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским задал тому вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские соглашения. Так, еще во время прошлого нормандского саммита российский лидер, в отличие от Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, допускающих изменения в Минских договоренностях, отмечал, что для разрешения конфликта эти соглашения необходимо неукоснительно соблюдать.