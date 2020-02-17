С 2015 года указом бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко 20 февраля стали отмечать День памяти «героев Небесной сотни» на Украине.
Отмечается, что в Вашингтоне приуроченное к этой дате мероприятие открыл посол Украины в США Владимир Ельченко, который обратился к присутствующим с призывом напоминать всему миру «о том бесценном подвиге, который совершили герои Небесной сотни для Украины».
Также во время церемонии к участникам с речами обратились руководители украинских организаций в Вашингтоне.
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Завершилось мероприятие исполнением гимнов Украины и США, зажжением поминальных свечей и панихидой, которую отправили священнослужители Украинской православной и греко-католической церквей.
Шесть лет назад, 20 февраля 2014 года, противостояние между силовиками и митингующими на Майдане достигло своего пика. В ходе столкновений погибли 78 человек.