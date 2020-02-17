Евросоюз продолжает абсурдно увязывать перспективы сотрудничества с Россией с урегулированием ситуации на Украине. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете La Stampa 17 февраля

России и ЕС нужно сохранять железные нервы и строить энергетический альянс — Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Действуя по принципу наименьшего общего знаменателя, Евросоюз сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием. По инициативе Брюсселя заморожена совместная работа по целому ряду направлений», — отметил министр.

Он подчеркнул, что односторонние ограничительные меры наносят многомиллиардные убытки европейским странам. При этом значительная часть этого урона приходится на наиболее тесно связанных с РФ торгово-инвестиционных партнеров в ЕС, таких как Италия, что противоречит коренным интересам россиян.

Подробнее об отношениях России и ЕС читайте в Telegram-канале Украина.ру

Лавров также отметил нарастание понимания среди стран-членов ЕС необходимости вернуть отношения с Москвой на траекторию поступательного развития. И Россия рассчитывает на то, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии также осознает несовместимость сохранения статус-кво с поставленными им задачами превращения ЕС в «геостратегического игрока высшего ранга», добавил глава МИД РФ.

По его словам, Россия, со своей стороны, готова к совместной работе по продвижению сотрудничества с Евросоюзом на равноправной, взаимовыгодной основе.

Лавров считает, что в нынешних условиях важным шагом на пути построения единой «большой Европы» могло бы стать сопряжение потенциалов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС.