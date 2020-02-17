По его словам, последние несколько лет стали периодом упущенных возможностей для отношений между Россией и ЕС.
«Действуя по принципу наименьшего общего знаменателя, Евросоюз сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием. По инициативе Брюсселя заморожена совместная работа по целому ряду направлений», — отметил министр.
Он подчеркнул, что односторонние ограничительные меры наносят многомиллиардные убытки европейским странам. При этом значительная часть этого урона приходится на наиболее тесно связанных с РФ торгово-инвестиционных партнеров в ЕС, таких как Италия, что противоречит коренным интересам россиян.
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Лавров также отметил нарастание понимания среди стран-членов ЕС необходимости вернуть отношения с Москвой на траекторию поступательного развития. И Россия рассчитывает на то, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии также осознает несовместимость сохранения статус-кво с поставленными им задачами превращения ЕС в «геостратегического игрока высшего ранга», добавил глава МИД РФ.
По его словам, Россия, со своей стороны, готова к совместной работе по продвижению сотрудничества с Евросоюзом на равноправной, взаимовыгодной основе.
Лавров считает, что в нынешних условиях важным шагом на пути построения единой «большой Европы» могло бы стать сопряжение потенциалов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС.