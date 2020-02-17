НАТО ведет диалог с Россией по контролю над вооружениями, снижению рисков и увеличению прозрачности, но есть и спорные моменты. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил французской газете Figaro 16 февраля

Украина, ДРСМД и транспарентность: Столтенберг об итогах Совета Россия–НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк рассказал он.

Генсек также добавил, что Альянс ведет с Москвой открытые дискуссии по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Крыма. Так, по мнению Столтенберга, санкции важны, поскольку «ясно дают понять России, что нарушение международного права имеет свою цену».

При этом газета обратила внимание на то, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает санкции неэффективными.

Подробнее об отношениях России и НАТО читайте в Telegram-канале Украина.ру

В августе 2019 года прекратил действие ДРСМД. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив РФ в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает и неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора. В начале июля прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.