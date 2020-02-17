«В НАТО мы уже ведем диалог с Россией в институциональных рамках. Мы его ведем по вопросу контроля над вооружениями, по уменьшению рисков, прозрачности и по другим темам», — рассказал он.
Генсек также добавил, что Альянс ведет с Москвой открытые дискуссии по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Крыма. Так, по мнению Столтенберга, санкции важны, поскольку «ясно дают понять России, что нарушение международного права имеет свою цену».
При этом газета обратила внимание на то, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает санкции неэффективными.
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В августе 2019 года прекратил действие ДРСМД. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив РФ в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает и неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора. В начале июля прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.