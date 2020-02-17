Соратник Порошенко назвал ублюдками голосовавших за Зеленского украинских бойцов

Бывший советник министра обороны Украины и экс-президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков 16 февраля на своей странице в Facebook назвал ублюдками бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского

Министр обороны Украины объяснил, как призывникам легально «откосить» от службы в ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать… То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает», — написал Бирюков.

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Активист агрессивно высказался в отношении солдат ВСУ, которые поддержали нынешнего украинского главнокомандующего на последних президентских выборах.

«Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами», — добавил Бирюков.

Ранее Бирюков прославился организацией секс-бизнеса. Советник Порошенко наладил схему вывоза украинских девушек в Европу для того, чтобы они там занимались проституцией.