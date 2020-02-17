Соратник Порошенко назвал ублюдками голосовавших за Зеленского украинских бойцов

Так общественный деятель отреагировал на новость о том, что нынешний президент Украины поддерживает идею совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и Луганской и Донецкой Народных Республик в зоне конфликта на Донбассе.
«Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать… То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает», — написал Бирюков.
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Активист агрессивно высказался в отношении солдат ВСУ, которые поддержали нынешнего украинского главнокомандующего на последних президентских выборах.
«Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами», — добавил Бирюков.
Ранее Бирюков прославился организацией секс-бизнеса. Советник Порошенко наладил схему вывоза украинских девушек в Европу для того, чтобы они там занимались проституцией.