Тот факт, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, не дожидаясь суда, утверждает, что более десяти сотрудников СБУ подозреваются в связях с убийцами журналиста Павла Шеремета, говорит о том, что МВД использует данное дело для конфликта с СБУ, сказал политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру
«Геращенко — заместитель министра, и он распространяет такую информацию. Это показывает, что МВД использует данное дело для конфликта с СБУ», — подчеркнул Попов.
По его мнению, «МВД работало в этом направлении с самого начала — доказать, что это преступление связано с другим правоохранительным ведомством(СБУ — ред.)».
С полной версией интервью вы можете ознакомиться на сайте издания Украина.ру.
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