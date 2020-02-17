Тот факт, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, не дожидаясь суда, утверждает, что более десяти сотрудников СБУ подозреваются в связях с убийцами журналиста Павла Шеремета, говорит о том, что МВД использует данное дело для конфликта с СБУ, сказал политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

«Геращенко — заместитель министра, и он распространяет такую информацию. Это показывает, что МВД использует данное дело для конфликта с СБУ», — подчеркнул Попов.

Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета © Facebook, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

С полной версией интервью вы можете ознакомиться на сайте издания Украина.ру.