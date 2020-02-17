«Геращенко — заместитель министра, и он распространяет такую информацию. Это показывает, что МВД использует данное дело для конфликта с СБУ», — подчеркнул Попов.

Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета
Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета
© Facebook, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
По его мнению, «МВД работало в этом направлении с самого начала — доказать, что это преступление связано с другим правоохранительным ведомством(СБУ — ред.)».

С полной версией интервью вы можете ознакомиться на сайте издания Украина.ру. 