«Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по Минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка», — сказал Садыков.

Зеленский и Порошенко в Мюнхене. Как привлечь к себе внимание уставшего Запада
Зеленский и Порошенко в Мюнхене. Как привлечь к себе внимание уставшего Запада
© AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк
Ранее экс-президент Украины признался, что Киев использовал Минские соглашения для того, чтобы нарастить военную мощь страны и укрепить международную коалицию против России.

Во время президентства Порошенко Киев блокировал продвижение по урегулированию конфликта в Донбассе, так как не принимал утвержденные Минскими соглашениями законы для скорейшего установления мира на юго-востоке страны.