«Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по Минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка», — сказал Садыков.
Ранее экс-президент Украины признался, что Киев использовал Минские соглашения для того, чтобы нарастить военную мощь страны и укрепить международную коалицию против России.
Во время президентства Порошенко Киев блокировал продвижение по урегулированию конфликта в Донбассе, так как не принимал утвержденные Минскими соглашениями законы для скорейшего установления мира на юго-востоке страны.