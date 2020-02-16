Во время телефонных переговоров с Москвой по Минскими соглашениями пятый президент Украины Петр Порошенко говорил исключительно по-английски, рассказал советник Департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел России Алексей Садыков в эфире телеканала «Россия 1»

«Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по Минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка», — сказал Садыков.

Зеленский и Порошенко в Мюнхене. Как привлечь к себе внимание уставшего Запада © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

Во время президентства Порошенко Киев блокировал продвижение по урегулированию конфликта в Донбассе, так как не принимал утвержденные Минскими соглашениями законы для скорейшего установления мира на юго-востоке страны.