Латвиец предстанет перед Рижским судом Видземского предместья за разжигание розни между латышами и представителями других национальностей, сообщил Sputnik Латвия 16 января

Мужчину, имя которого не называют, подозревают в публикации в соцсетях постов антисемитского содержания.

«Речь идет о публикации в социальных сетях текстов, направленных на провоцирование межнациональных конфликтов, разжигание национальной розни и содержащих ненависть к евреям», — уточняет агентство.

«Были хищения». Безпалько пояснил, почему Латвия не сможет поставлять нефть в Белоруссию © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

В случае, если его вина будет доказана, он может оказаться за решеткой на срок до пяти лет, или отделаться принудительными работами либо денежным штрафом.

Его будут судить по второй части статьи 78 Уголовного Закона Латвии. Предполагаемому разжигателю, в случае доказанности его вины, грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.