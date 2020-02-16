Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море и подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать противостоять проекта. Об этом написала газета Коммерсантъ вечером 15 февраля

На вопрос о том, сможет ли Россия обойти санкции США в отношении трубопровода и завершить его самостоятельно, Бруйетт сказал: «Они не могут». По его словам, утверждения о том, что проект ждет лишь небольшая задержка, не соответствуют действительности.

«Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет технологии… Если они ее разработают, мы посмотрим, что они сделают. Но я не думаю, что это так просто, как сказать: "Ну, мы почти на месте, мы просто собираемся закончить"»,- сообщил Дэн Бруйетт.

«Атака на газопровод — это как военное нападение на страну». Эксперты о действиях США по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Глава пресс-службы российской компании «Газпром» Сергей Куприянов порекомендовал не делать поспешных выводов, комментируя слова министра энергетики США о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод.

«Никогда не говори никогда», — отметил Куприянов в комментарии РБК.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что трубопровод запустят до конца 2020-го. Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер также выразил уверенность, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2», но для этого нужно больше времени.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Вашингтон заявил, что с помощью ограничений хочет защитить «европейскую энергетическую безопасность». После этого трубоукладчик «Северного потока-2» компания Allseas Group SA приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда.

На текущий момент основной претендент на достройку «Северного потока-2» — принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский».