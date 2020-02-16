Очередная встреча лидеров стран «нормандской четверки» вряд ли состоится в апреле, как это было запланировано на саммите в Париже в конце прошлого года. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

Исторический визит. Как Эммануэль Макрон в Польше треугольники рисовал © REUTERS, Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta | REUTERS, Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta | Перейти в фотобанк

Новую встречу в «нормандском формате» будет пытаться организовать президент Франции Эммануэль Макрон, о визите которого в Киев в ближайший месяц заявлял посол Франции на Украине.

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«Поскольку именно Макрон основная движущая сила, он заинтересован по целому ряду своих причин. Если ему удастся додавить Зеленского, то состоится встреча, хотя будет сдвинута по срокам. Возможно, будет в мае месяце. Еще шанс остается на то, что Макрон ее организует, продавит и уговорит Путина приехать еще раз», — рассказал Павел Рудяков.

По словам политолога Костя Бондаренко, президент Макрон стремится играть главную роль в европейском политическом процессе. При этом Украина для него является лишь поводом.