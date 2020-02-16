По словам политолога, к апрелю встречу не успеют подготовить.
Новую встречу в «нормандском формате» будет пытаться организовать президент Франции Эммануэль Макрон, о визите которого в Киев в ближайший месяц заявлял посол Франции на Украине.
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«Поскольку именно Макрон основная движущая сила, он заинтересован по целому ряду своих причин. Если ему удастся додавить Зеленского, то состоится встреча, хотя будет сдвинута по срокам. Возможно, будет в мае месяце. Еще шанс остается на то, что Макрон ее организует, продавит и уговорит Путина приехать еще раз», — рассказал Павел Рудяков.
По словам политолога Костя Бондаренко, президент Макрон стремится играть главную роль в европейском политическом процессе. При этом Украина для него является лишь поводом.