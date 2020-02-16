Сегодня в Белоруссии вряд ли возможно повторение некоего украинского варианта разворота на Запад. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Погребинский: Зеленский мог остаться в общеевропейском тренде, не скатываясь в хамство © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Политолог отметил, что не стоит рассматривать сегодняшнее поведение белорусского лидера Александра Лукашенко как нечто новое в его подходах к переговорам с Москвой, поскольку он не раз прибегал к тактике «умеренного экономического шантажа», когда его не устраивала цена на энергоносители.

До сих пор, рассуждает политолог, Россия шла на достаточно серьезные экономические уступки, для того чтобы не напрягать политические отношения между странами. Поэтому он не исключает, что и в этот раз какие-то подвижки в учете белорусских пожеланий со стороны Владимира Путина произойдут.

Тем более общая канва заявлений Лукашенко представляла собой некие намеки на «плохое» правительство Дмитрия Медведева, а сейчас в период большой внутрироссийской трансформации можно было бы начать новый этап отношений, добавил Погребинский.

В таком контексте российское руководство может немного подыграть Лукашенко, тем более что Москве нужно будет политически отыграть визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заключил собеседник издания.