Следствие не располагает достаточными доказательствами вины подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, поэтому замглавы МВД Украины Антон Геращенко делает информационные вбросы о связи этих людей с СБУ. Об этом 14 февраля в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

Исход дела Шеремета зависит от того, готов ли Зеленский идти против Порошенко – Кость Бондаренко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Тут у Геращенко двоякая цель. С одной стороны, если он тыкает пальцем в СБУ, всегда можно кивать, что СБУ саботирует и не дает это дело в суде представить как следует. А во-вторых, кажется, что у руководства Нацполиции есть задача подогревать интерес, то есть вбрасывать в информационное пространство новости любого характера, которые могут людей отвлекать от вопроса, почему это дело в суде не представлено надлежащим образом», — объяснил политолог.

Рудяков добавил, что обвинительное заключение, подготовленное следствием, разваливается.