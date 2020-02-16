По словам Геращенко, под подозрение в связях с убийцами Шеремета попали более десяти сотрудников СБУ.
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«Тут у Геращенко двоякая цель. С одной стороны, если он тыкает пальцем в СБУ, всегда можно кивать, что СБУ саботирует и не дает это дело в суде представить как следует. А во-вторых, кажется, что у руководства Нацполиции есть задача подогревать интерес, то есть вбрасывать в информационное пространство новости любого характера, которые могут людей отвлекать от вопроса, почему это дело в суде не представлено надлежащим образом», — объяснил политолог.
Рудяков добавил, что обвинительное заключение, подготовленное следствием, разваливается.