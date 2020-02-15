Взаимодействия постсоветских стран в рамках СНГ, ОДКБ или ЕАЭС было бы достаточно для того, чтобы осуществлять интеграционные процессы. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев на недавней пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн ©

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«Хотя СНГ называют инструментом цивилизованного развода, в области гуманитарного сотрудничества он достаточно много интересных проектов предлагает, и никто от него не собирается отказываться», — привел пример Полетаев

Евразийский экономический союз, добавил он, тоже имеет тенденцию к расширению. Таким образом, этих трех объединений вполне достаточно, чтобы интеграционные процессы развивались, заключил политолог.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент » в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру