В частности, продолжил эксперт, военно-политический союз ОДКБ теоретически может расшириться. Также, по его мнению, не стоит забывать и про Союз Независимых Государств.
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«Хотя СНГ называют инструментом цивилизованного развода, в области гуманитарного сотрудничества он достаточно много интересных проектов предлагает, и никто от него не собирается отказываться», — привел пример Полетаев
Евразийский экономический союз, добавил он, тоже имеет тенденцию к расширению. Таким образом, этих трех объединений вполне достаточно, чтобы интеграционные процессы развивались, заключил политолог.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент » в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру