Вашингтон выделит странам Центральной и Восточной Европы около миллиарда долларов на проекты в сфере энергетической безопасности в рамках инициативы «трех морей» по развитию регионального диалога. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности

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