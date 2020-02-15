«Принято решение выделить до 1 миллиарда долларов странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы Трехморья. Это поможет странам региона обеспечить свою энергетическую безопасность», — сказал дипломат.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков считает, что США, ставят своей целью запереть российский транзит голубого топлива на украинском маршруте.
По его словам, контроль над Украиной позволит американскому руководству под предлогом технических проблем или санкций сокращать объем поставок российского газа, что вызовет в Европе дефицит, и ее страны будут вынуждены закупать американский СПГ.