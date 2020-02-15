Парадоксы Мюнхена: «исторический прогресс» по Косово и «частное мнение» по Донбассу
Парадоксы Мюнхена: «исторический прогресс» по Косово и «частное мнение» по Донбассу
© AP, Charles Platiau/Pool via AP | Перейти в фотобанк
Журналисты отмечают, что выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении,  куда его пришли слушать много журналистов, украинская делегация и другие участники конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там микрофона не оказалось.

«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», — обратился Зеленский к организаторам.

После этого представитель конференции отдал свой микрофон президенту.

Как отмечал политолог Василий Стоякин, риторика выступления Зеленского на этом форуме мало чем отличалась от предыдущих его заявлений, и очень схожа с риторикой его предшественника Петра Порошенко.

 