Журналисты отмечают, что выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, куда его пришли слушать много журналистов, украинская делегация и другие участники конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там микрофона не оказалось.
«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», — обратился Зеленский к организаторам.
После этого представитель конференции отдал свой микрофон президенту.
Как отмечал политолог Василий Стоякин, риторика выступления Зеленского на этом форуме мало чем отличалась от предыдущих его заявлений, и очень схожа с риторикой его предшественника Петра Порошенко.