Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости

Парадоксы Мюнхена: «исторический прогресс» по Косово и «частное мнение» по Донбассу © AP, Charles Platiau/Pool via AP | AP, Charles Platiau/Pool via AP | Перейти в фотобанк

«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», — обратился Зеленский к организаторам.

После этого представитель конференции отдал свой микрофон президенту.

Как отмечал политолог Василий Стоякин, риторика выступления Зеленского на этом форуме мало чем отличалась от предыдущих его заявлений, и очень схожа с риторикой его предшественника Петра Порошенко.