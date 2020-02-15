«Их рано или поздно вернут. Но скорее позже, чем раньше. Украина будет стараться придержать их как некий козырь в переговорах с Россией по любому вопросу. Москва, понятное дело, из-за этих кораблей на какие-то уступки идти не будет. Так что вернуться они не завтра. Хотя, возможно все», — сказал эксперт.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. 9 из них смогли вернуться в Крым, в том числе семеро — в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.
Последним на территории Украины оставался капитан Владимир Горбенко, который по его словам, 11 февраля в обычном порядке пересек границу и приехал в Крым.
«Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона с августа 2018 года. Формальная причина задержания состоит в том, что финансированием создания судна в 2011 году занималась компания АО «ВЭБ-Лизинг», попавшая под санкции Киева за участие в строительстве Крымского моста.
В июле 2019 года СБУ задержала российский танкер NIKA SPIRIT в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы якобы скрыть причастность к блокированию украинских катеров во время Керченского инцидента.