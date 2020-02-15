Украина однозначно вернет российской стороне захваченные суда «Норд», «Механик Погодин» и Nika Spirit, но это произойдет нескоро. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Чем меньше Киев будет говорить, тем быстрее задержанные браконьеры вернуться домой © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. 9 из них смогли вернуться в Крым, в том числе семеро — в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

Последним на территории Украины оставался капитан Владимир Горбенко, который по его словам, 11 февраля в обычном порядке пересек границу и приехал в Крым.

«Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона с августа 2018 года. Формальная причина задержания состоит в том, что финансированием создания судна в 2011 году занималась компания АО «ВЭБ-Лизинг», попавшая под санкции Киева за участие в строительстве Крымского моста.

В июле 2019 года СБУ задержала российский танкер NIKA SPIRIT в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы якобы скрыть причастность к блокированию украинских катеров во время Керченского инцидента.