«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну. Это наша территория. Приблизительно, знаете, когда говорят: а когда Крым будет украинским? А он и был», — сказал глава государства.
По его словам, Киев будет делать все, чтобы ментальность и мировоззрение, как у украинцев, были у всего мира, были у всех, от кого зависит мир на Донбассе и возвращение «нашей родной земли».
Зеленский также заявил, что намерен закончить войну в Донбассе, придерживаясь норм международного права, выразив надежду, что мир воцарится за пять лет его президентства.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, при президентстве Зеленского ситуация с урегулированием донбасского конфликта будет только хуже, так как на Нормандском саммите он прямо признался, что не сможет обеспечить отвод войск по всей линии соприкосновения.