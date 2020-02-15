Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля во время четвертого Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для него лично война на Украине окончена

Отвод войск в Донбассе должен проводиться по секторам - Зеленский © AP, Charles Platiau/Pool via AP | AP, Charles Platiau/Pool via AP | Перейти в фотобанк

По его словам, Киев будет делать все, чтобы ментальность и мировоззрение, как у украинцев, были у всего мира, были у всех, от кого зависит мир на Донбассе и возвращение «нашей родной земли».

Зеленский также заявил, что намерен закончить войну в Донбассе, придерживаясь норм международного права, выразив надежду, что мир воцарится за пять лет его президентства.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, при президентстве Зеленского ситуация с урегулированием донбасского конфликта будет только хуже, так как на Нормандском саммите он прямо признался, что не сможет обеспечить отвод войск по всей линии соприкосновения.