Ранее Трамп назвал Украину «очень коррумпированной страной» и «третьей по коррумпированности в мире».
«Я хотел бы всех немножко успокоить насчет уровня коррупции на Украине. Вы знаете, я об этом говорил неоднократно, и лично президенту Трампу. Давайте начнем изменять ощущение от Украины, что она коррумпирована», — сказал глава государства.
Зеленский считает, что для начала не следует постоянно говорить, что Украина коррумпированная, поскольку это, на его взгляд, безосновательно.
«Я думаю, что у нас есть многое, чем можно гордиться и многое о чем говорить, чем говорить о коррупции, которую мы обязательно преодолеем», — подчеркнул президент.
Проблемы с Республиканской партией и лично с Трампом у Киева начались в 2016 году, когда бывший на тот момент президентом Пётр Порошенко и члены правительства публично поддерживали кандидатуру бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в США.