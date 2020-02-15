Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул американского лидера Дональда Трампа его слова о коррумпированности украинского государства. Он заявил об этом 15 февраля на пресс-конференции в рамках украинского ланча в Мюнхене

Дробницкий: Такого об Украине в США никогда раньше не говорили. На месте украинских политиков я бы вздрогнул © Facebook, Дмитрий Дробницкий | Перейти в фотобанк

«Я хотел бы всех немножко успокоить насчет уровня коррупции на Украине. Вы знаете, я об этом говорил неоднократно, и лично президенту Трампу. Давайте начнем изменять ощущение от Украины, что она коррумпирована», — сказал глава государства.

Зеленский считает, что для начала не следует постоянно говорить, что Украина коррумпированная, поскольку это, на его взгляд, безосновательно.

«Я думаю, что у нас есть многое, чем можно гордиться и многое о чем говорить, чем говорить о коррупции, которую мы обязательно преодолеем», — подчеркнул президент.

Проблемы с Республиканской партией и лично с Трампом у Киева начались в 2016 году, когда бывший на тот момент президентом Пётр Порошенко и члены правительства публично поддерживали кандидатуру бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в США.