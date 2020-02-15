В Париже от коронавирусной инфекции скончался 80-летний турист из китайской провинции Хубэй. Об этом 15 февраля сообщает BFM TV

Коронавирус в России и Украине. Как и кто раздувает панику в интернете © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Как сообщила министр солидарности и здравоохранения Франции Аньез Бузин, мужчина прибыл во Францию 16 января. С признаками заболевания его 25 января госпитализировали в парижскую больницу.

Со временем состояние китайца ухудшилось, и его перевели в реанимацию, однако спасти жизнь мужчины врачам не удалось.

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Дочь путешественника, приехавшая с отцом, также попала в больницу с коронаиврусом. Сейчас ее здоровье не вызывает опасений. По словам Буньез, врачи скоро выпишут ее.

Всего во Франции зарегистрировали 11 случаев коронавируса, который медики назвали COVID-2019. Шесть пациентов побороли инфекцию.