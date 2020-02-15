Предложение главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамия возобновить поставки воды в Крым свидетельствует о начале попыток украинской власти найти правильный язык, на котором можно говорить об этой проблеме. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью телеканалу «112 Украина»

Елена Бондаренко рассказала, почему Арахамия проговорился о поставках воды в Крым © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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«Потому что сразу все рассыпается, если сразу без подготовки сказать: все, с сегодняшнего дня даем воду в Крым. Но как же — он оккупирован Россией и т.д.? Значит, надо найти правильный подход, дискурс, как это объяснять», — пояснил эксперт.

По его мнению, украинской стороне нужно определиться с тем, как вообще относиться к жителям Крыма и восставшего Донбасса: либо как к захватчикам и врагам, либо как к соотечественникам, которые попали в беду.

«Нам что нужно? Возвращать этих людей. Мы через блокаду будем это делать? Или все-таки начинать борьбу за души? Можно ждать 50 лет, пока Россия развалится и тогда он к нам вернется. Но я не думаю, что он так просто вернется», — рассуждает Карасев.

Политолог добавил, что если крымчане будут знать, что Киев специально не дает им воду, чтобы наказать их за то, что они так живут, то в Украину они не захотят вернуться никогда.